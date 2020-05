Cisl Fp: Vincenzo Mennucci, ex Rsu al Comune di Chieti, è il nuovo segretario

Vincenzo Mennucci è il nuovo segretario generale della Cisl Fp Abruzzo Molise

43 anni, Mennucci ha iniziato la sua attività come Rsu al Comune di Chieti 8 anni fa e dal 2014 è componente di segreteria della Federazione interregionale e responsabile del Territorio provinciale di Pescara. Prende in mano le redini di un’organizzazione con 6.335 iscritti guidata per 11 anni da Vincenzo Traniello che ha raggiunto il traguardo della pensione.

Mennucci è stato eletto dal Consiglio generale all’unanimità. Sarà affiancato da Anna Valvona, segretario generale aggiunto e dai componenti della segreteria Andrea Salvi, Michele Tosches e il neoeletto Gaspare Spoltore.

“La Federazione, che rappresenta e tutela i lavoratori delle Funzioni centrali, locali, sanità pubblica e privata e terzo settore, oggi è un punto di riferimento per la collettività in Abruzzo e in Molise abbracciando tutti i settori della pubblica amministrazione e della cooperazione sociale - le prime parole del neosegretario Vincenzo Mennucci . In questi lunghi mesi di restrizione, parallelamente alla tanta sofferenza umana, abbiamo assistito ad una importante risposta all’emergenza da parte di tutti i lavoratori del pubblico impiego che spesso non sono sempre valorizzati per la loro professionalità e competenza. In questi lunghi mesi di restrizione abbiamo assistito ad una importante risposta all’emergenza da parte di tutti i lavoratori del pubblico impiego. Un pensiero particolare ovviamente, è indirizzato al personale sanitario che a caro prezzo ha ricordato a tutti di svolgere un lavoro fondamentale ed imprescindibile per la società. Stupidamente in molti lo avevano dimenticato, o semplicemente hanno fatto finta che così non fosse perche impegnati solo a procedere con i tagli lineari”.