Chieti: diminuiscono i prezzi delle case

Momento di lieve contrazione per il mercato immobiliare del Centro Italia, che mostra una diminuzione progressiva dei prezzi delle case.

Secondo l’ultimo Osservatorio di settore curato da Immobiliare.it nelle regioni centrali, negli ultimi sei mesi, è stata registrata una flessione media del costo delle abitazioni dello 0,4%. Entrando maggiormente nello specifico, durante tale periodo in Abruzzo i prezzi sono diminuiti dello 0,9% mentre su base annua il calo è stato addirittura del 3%.



Chieti è record negativo

Tra le province abruzzesi, Chieti è quella che ha visto il calo dei prezzi delle case più accentuato negli ultimi sei mesi, con una riduzione del 3,8%. Ampliando lo sguardo all’ultimo anno il calo risulta invece più contenuto, attestandosi appena allo 0,6%.



Per acquistare un trilocale di circa 80 mq a Chieti oggi occorrono poco più di 107.000 euro. Il prezzo medio al mq per poter assicurarsi un’abitazione nella provincia chietina è infatti di 1.342 euro, cifra inferiore rispetto alle due maggiori città abruzzesi, Pescara e L’Aquila, dove il costo al mq risulta pari rispettivamente a 1.786 e 1.593 euro. Con i sui 1.173 euro al mq, Teramo è invece la provincia più economica della regione.



Affitti a due velocità in Abruzzo

Sul fronte degli affitti invece l’Abruzzo sembra diviso in due: mentre a Pescara e Teramo i prezzi sono stazionari o in crescita con, rispettivamente, +0,5% e +2% nell’ultimo semestre, a Chieti e L’Aquila si registrano importanti flessioni. Nei primi sei mesi del 2018, infatti, a Chieti il costo dell’affitto ha avuto un calo del 2,8%, mentre nello stesso periodo a L’Aquila la contrazione è stata addirittura del 4,8%.