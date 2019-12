Cavalcavia sull'Asse attrezzato, arrivano altri 580 mila euro per la demolizione

Arrivano 580 mila euro per la demolizione e la messa in sicurezza del cavalcavia in località Dragonara, sull'asse attrezzato Pescara-Chieti. Lo stanziamento della giunta regionale è arrivato su proposta dell'assessore alle Attività produttive, Mauro Febbo.

"Avevamo assunto precisi impegni nei confronti dell'Anas e dei cittadini e li abbiamo rispettati - spiega l'assessore Mauro Febbo - La Regione Abruzzo è stata in grado di reperire i finanziamenti necessari alla realizzazione di un'altra struttura più sicura, moderna e meno invasiva della precedente che ci si appresta ad abbattere. L'Arap è stato individuato soggetto attuatore del progetto".

I fondi si aggiugnono ai 130 mila deliberati in una precedente riunione di giunta dello scorso ottobre. Ora l'Arap ha a disposizione oltre 700 mila euro per mettere tutto in sicurezza.