Cassa integrazione per tutti i comparti: c'è la copertura per 9 settimane

"Il dipartimento sta lavorando per garantire la Cassa integrazione in deroga a tutti i comparti e la retribuzione a tutti i lavoratori con contratto di lavoro a partire dalla data del 23 febbraio. Anche in settori come quello dell'agricoltura, della pesca, degli enti religiosi e del terziario". Lo ha detto l'assessore regionale al Lavoro, Piero Fioretti.

L'esponente della giunta Marsilio, però, si dice preoccupato per tutti i lavoratori che non hanno un contratto tradizionale, come per esempio gli stagionali.

"Il dipartimento - dice - sta predisponendo un documento che sottoporremo in sede Cicas (Comitato di intervento per le crisi aziendali e di settore) a tutte le categorie ed a tutti i rappresentanti sindacali coinvolgendo anche le strutture professionali che dovranno supportare i lavoratori nella presentazione delle domande. Va detto - ha concluso - che la copertura economica è di 9 settimane. Per questo dovremo trovare soluzioni percorribili ed a tal proposito siamo in stretto contatto con il ministero del Lavoro per aggiornamenti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.