Cassa integrazione in deroga: inviate all'Inps 8830 istanze

Sono 8830 le istanze di cassa integrazione in deroga inviate dalla Regione Abruzzo all'Inps per l'erogazione del trattamento ai dipendenti delle aziende beneficiarie.

Lo rende noto l'ente, nel riferire che nel pomeriggio il Servizio Lavoro ha pubblicato l'undicesimo elenco delle aziende ammesse, ultimando tutto il lavoro dall'avvio della piattaforma telematica.

"In un mese, il gruppo di lavoro regionale ha istruito ed esaminato oltre 13.500 istanze - si legge in una nota rella Regione - ammettendone a finanziamento 8830. Il lavoro di questi giorni riguarda soprattutto le istanze che sono state congelate o sospese in attesa di documentazione integrativa (attualmente sono oltre 3000). Una parte di queste è stata sbloccata già nella giornata di oggi e inserita nell'undicesimo elenco; per la parte restante il sistema informatico ha provveduto ad inviare all'azienda o al professionista che ha presentato l'istanza richiesta di integrazione".

Stando ai dati riportati dal sito dell'Inps, l'Abruzzo risulta essere la nona regione ad aver inviato le istanze all'Inps.