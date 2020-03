Dalla Camera di Commercio Chieti-Pescara 5 milioni di euro per le imprese

5 milioni di euro per far fronte ad un’emergenza economica oltre che sanitaria. E’ questa la decisione presa all’unanimità dalla Giunta della Camera di Commercio Chieti Pescara, riunitasi martedì pomeriggio per stabilire le iniziative a favore del sistema economico locale a fronte della pandemia da Covid-19”.

L’ intervento di natura straordinaria è reso possibile dalla decisione di utilizzare più del 20% degli avanzi patrimonializzati, che dovranno essere orientati in azioni di promozione e sostegno concordate con il sistema delle imprese, le associazioni di categoria e lo staff camerale sulla base delle effettive esigenze espresse a livello locale.

“Questo virus ha bruciato ogni previsione di crescita - commenta preoccupato il presidente Strever - destabilizzando i pilastri dell’economia locale, fatta soprattutto di micro e piccole medie imprese. Avvertiamo l’obbligo di essere vicini ai nostri imprenditori e professionisti garantendo delle misure condivise e capaci di produrre un effetto duraturo nel tempo. Valuteremo, anche con il Consiglio camerale e sentita la Regione, gli interventi più opportuni per sostenere le imprese ed il territorio negli ambiti di nostra competenza, pianificando quelle azioni che abbiano la capacità di attivare una spirale positiva. Desidero, poi – continua Strever - fare un appello alla Regione Abruzzo, alle Province ed ai Comuni di Chieti e Pescara, affinché si adoperino per quei tanto attesi interventi infrastrutturali (su rete stradale, ferroviaria, aeroportuale e tecnologica) il cui stato costituisce uno dei fattori più critici e penalizzanti per lo sviluppo del nostro territorio”.



Oltre ai 5 milioni di euro, la Camera di Commercio Chieti Pescara conta di recuperare altri 560.000 euro chiedendo formalmente al Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze di escludere le Camere di Commercio dal vincolo introdotto dall’ultima legge di bilancio sulla spesa per interventi economici e dalla cosiddetta norma “taglia spese”.