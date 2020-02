A Chieti arriva Business Networking International, la più grande organizzazione al mondo per lo scambio di referenze

Sono 13 i membri fondatori a Chieti di Bni (Business Networking International) ovvero la più grande organizzazione al mondo di scambio di referenze.

A fine gennaio è iniziato il percorso finalizzato a concretizzare questo capitolo Bni nel capoluogo teatino.

Un sistema strutturato composto da professionisti e imprenditori uniti dall’obiettivo comune di aumentare il proprio giro d’affari e la cui strada è segnata da una filosofia: il Givers Gain® (chi dà riceve).

Bni nasce negli Stati Uniti nel 1985 e da più di 30 anni vanta oltre 265.000 membri in tutto il mondo. Un metodo collaudato, semplice e trasparente per tutti, ci si aiuta al fine di creare una solida rete che alimenta la crescita professionale e personale. Gli incontri sono ben impostati al fine di offrire la possibilità a ciascun membro di presentarsi ed illustrare al meglio la propria attività, i servizi offerti, il target di riferimento, i propri obiettivi. È proprio grazie a queste informazioni che ciascun membro può "aiutare" al meglio gli altri. È qui che scatta il refferal marketing (passaparola strutturato) che poi ci portiamo nella vita di tutti i giorni e che abbiamo visto, sulla base di dati certi, essere il miglior strumento di marketing. "In che modo posso aiutarti? Cosa posso fare per te?" è alla base per entrare a far parte di un gruppo Bni.

È stato Sabatino Quatraccioni, Executive Director Bni Abruzzo, insieme ai membri fondatori, ad aver voluto la formazione di Bni anche a Chieti e creduto nelle potenzialità di questo territorio.

Questi, a oggi, i 13 i membri fondatori professionisti, uniti per aiutarsi: