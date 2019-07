Borrello è il comune più generoso della provincia: raccolti per solidarietà 3.230 chili di abiti usati

Borrello è il comune più generoso della provincia di Chieti. Uno dei comuni più piccoli d'Abruzzo, con i suoi 338 abitanti, infatti, ha raccolto 3.230 chilogrammi di abiti da destinare a Humana People to People, l'organizzazione umanitaria attiva nella raccolta di indumenti e accessori usati. L'obiettivo della raccolta è creare impatti positivi dal punto di vista sociale, economico e ambientale.

E Borrello ha ottenuto un risultato davvero positivo, riconosciuto con il Premio Humana Eco-Solidarity Award 2019. Mediamente, ogni cittadino ha conferito 9,6 chili di indumenti ciascuno, ben oltre la media nazionale di 2,5 per abitante. In questo modo, hanno contribuito a sostenere i progetti di cooperazione internazionale che l’organizzazione umanitaria realizza.

Per esempio, uno dei programmi di quest’anno prevede l’aiuto a donne in difficoltà in un Paese con alti tassi di povertà come l’India. Humana, infatti, nel Paese asiatico realizza un programma di micro credito che prevede corsi di formazione sulla gestione finanziaria di base e il supporto nell’avviamento di piccole iniziative economiche legate all’agricoltura, all’allevamento, all’artigianato e al commercio al dettaglio. Un progetto di ampio respiro, rivolto in particolar modo alle donne delle comunità locali indiane, allo scopo di promuoverne l’indipendenza e l’emancipazione economica, che ha interessato finora oltre 71 mila persone.

La raccolta abiti ha prodotto anche effetti positivi per l’ambiente. Infatti, i 3.230 chilogrammi raccolti nel Comune di Borrello hanno permesso di risparmiare oltre 19 milioni di litri di acqua e di evitare l’emissione di oltre 11 mila chili di anidride carbonica in atmosfera.