Bonus vacanze, Vasto spera: un po' di respiro per le imprese turistiche

Il bonus vacanze da 500 euro contenuto nell’ultimo decreto del governo Conte fa ben sperare anche le imprese turistiche della provincia di Chieti, come quelle di Vasto la cui spiaggia ha ottenuto anche per il 2020 il riconoscimento della Bandiera Blu.

Il contributo da 500 euro inserito nel decreto Rilancio spetterà alle famiglie con un reddito annuo inferiore ai 40mila euro e sarà modulato in base al nucleo familiare: 500 euro per le famiglie composte da 3 o più soggetti, 300 per le famiglie di due persone e 150 per i single. Si potrà spendere nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 per soggiornare in alberghi, campeggi e bed & breakfast (in tutte quelle imprese codice Ateco 55). L'80% sarà uno sconto diretto sulla fattura elettronica emessa da qualche struttura ricettiva, il restante 20% sarà una detrazione dall'imposta sul reddito

“Questa notizia - dichiara l’assessore al Turismo di Vasto Carlo Della Penna - potrà dare un po’ di respiro alle tante imprese turistiche della nostra città. Il Comune di Vasto ha la possibilità di promuovere il proprio territorio - già ampiamente conosciuto - per la qualità delle acque, le bellezze naturalistiche, le aree protette, la pista ciclabile, i percorsi bike e trekking e le attività di educazione ambientale condivise con associazioni, turisti e mondo della scuola. Inoltre, va ricordato - conclude Della Penna - che 150 milioni di euro (per il 2020-2021) del decreto Rilancio verranno utilizzati per le acquisizioni, le ristrutturazioni e la valorizzazione di immobili destinati ad attività turistiche e ricettive, ed infine viene esteso da 12 a 18 mesi il termine per usufruire dei voucher ricevuti a compensazione di viaggi e dei pacchetti turistici annullati a causa dell’emergenza Covid-19” .