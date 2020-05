La Bond Factory di Chieti Scalo destina un'area alla produzione permanente di mascherine

L’emergenza sta lentamente rientrando, ma i servizi territoriali impegnati in prima linea necessitano ancora di dispositivi di protezione idonei a garantire la sicurezza del personale in servizio. Per questo motivo Bond Factory ha deciso di continuare a supportare attivamente gli ospedali abruzzesi devolvendo disposti di protezione individuali certificati made in Abruzzo per l’Abruzzo.

L’azienda di Chieti scalo, che da oltre trent’anni offre servizi innovativi per la moda, l’arte e il design, data la situazione emergenziale ha destinato in modo permanente un’area dello stabilimento alla produzione di dpi certificati, denominata BFxMED, che è formalmente attiva dal 18 aprile 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Oltre a essere verificati dagli istituti competenti, i dispositivi di protezione realizzati sono caratterizzati da elevata qualità e innovazione – sottolinea l’azienda in una nota - altamente protettivi e personalizzabili. Le materie prime impiegate provengono da fornitori italiani e la realizzazione degli stessi avviene in Italia presso lo stabilimento abruzzese”.