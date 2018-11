Si avvicina il Black Friday: tutti pronti per la corsa all'acquisto

E' iniziato il conto alla rovescia per il Black Friday, il "venerdì nero", giorno di sconti eccezionali nei negozi, frutto di una tradizione americana che da acuni anni ha preso piede anche in Italia.

La data da segnare sul calendario è quella di venerdì 23 novembre 2018, quando partiranno gli acquisti per i regali di Natale con sconti pazzi su tutti gli articoli.

Anche a Chieti e dintorni i negozi e soprattutto i centri commerciali si apprestano a scontare alcuni articoli anche fino al 70%. Ma i prezzi speciali riguardano anche il commercio online dove gli sconti saranno attivati allo scoccare della mezzanotte del 23 novembre e resteranno attivi per 24 ore.

Il Black Friday, è un'usanza tutta americana nata negli anni Sessanta per invogliare agli acquisti all'indomani della festa del Ringraziamento. Se oltreoceano è caratterizzata da file chilometriche e risse per accaparrarsi l'ultimo pezzo, in Italia si tratta di un'iniziativa relativamente nuova ma che in pochissimi anni ha preso piede tant'è che ultimamente anche i piccoli negozi propongono offerte a tema, in occasione del Black Friday.