Bed and Breakfast Abruzzo, Febbo risponde ad associazione: “Non assecondiamo ricerca di notorietà”

“Sono profondamente rammaricato nel dover constatare nuovamente come Lucia Simioni, millantando una rappresentanza dei B&B, più desiderata che reale, non perda occasione per ricorrere a comunicati stampa, oggi persino ad un immotivato ricorso al TAR, per cercare di avere un minimo di notorietà”. Queste le dichiarazioni dell’Assessore Regionale al Turismo, Mauro Febbo.

“Dal mio insediamento - prosegue Febbo - è la terza volta che mi trovo costretto a rispondere a delle dichiarazioni meramente strumentali della Signora Simioni che hanno più il sapore di una ricerca di notorietà piuttosto che di proposte per la crescita del settore dell’accoglienza e ricettività nella nostra Regione. In ogni suo intervento leggiamo pompose presentazioni dell’AssociazioneBnB che riscontriamo dal sito stesso raccoglie l’adesione di 20 strutture sulle 1300 localizzate in Abruzzo, ovvero l’1,5 %. Siamo rappresentanti delle istituzioni e abbiamo l’obbligo di tenere in debita considerazione le istanze di tutti, ma se il nostro operato risulta efficiente ed efficace per il restante 98,5% del settore, anche attraverso comunicati stampa di apprezzamento, forse, non vorrei essere indelicato e poco galante, ma le sue tesi e dimostranze sono infondate e inopportune”.

“Delle polemiche futili ed inutili non mi curo. La mia unica preoccupazione – conclude Mauro Febbo- è lavorare di concerto con il personale della Direzione alla definizione di leggi e progetti che possano permettere di far crescere il settore dell’accoglienza e della ricettività, lavorando sia sulla semplificazione dell’esistente, sia apportando delle novità in linea con l’evoluzione della richiesta ricettiva che muta. Stiamo valutando gli ultimi dettagli e come mia consuetudine, sarà mia premura condividerle in un incontro con le associazioni di categoria”.