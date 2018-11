Bar e nuovi gate: l'aeroporto d'Abruzzo si rifà il look

Proseguono i lavori di restyling dell’aeroporto d’Abruzzo. Dopo l’area degli arrivi, inaugurata lo scorso mese di settembre, oggi è toccato alla nuova sala partenze dello scalo presentarsi in tutto il suo rinnovato look: un’area confortevole, che accoglie al suo interno due nuovi gate, un bar e comodi servizi igienici.

“La riconsegna di gran parte dei lavori e la crescita in termini di passeggeri dell’aeroporto – ha sottolineato il presidente della Saga Enrico Paolini – ci fanno affermare con fierezza che abbiamo tutti i numeri per candidarci ad essere uno scalo internazionale, un gioiello di famiglia per tutti gli abruzzesi. Prevediamo di chiudere il 2018 con un più 25mila passeggeri, grazie ad importanti operazioni portate a termine, come il volo di Catania operato da Volotea e Bucarest con Ryanair, che hanno colmato alcune perdite registrate a gennaio. Guardiamo al 2019 – ha aggiunto - con grande fiducia, grazie a nuovi voli già pronti, come quelli di Costa Crociere, almeno sei di cui due anche intercontinentali, Cagliari, Palermo, Praga ed altre destinazioni che saranno annunciate più avanti”.

E’ stata consegnata anche la nuova sala business room, la sala d’affari realizzata dalla Walter Tosto. Entro il 10 gennaio sarà completa anche l’area commerciale, che prevede diversi box quali uffici immobiliari, una banca, tabacchi, ufficio informazione ed accoglienza di Comune e Regione.