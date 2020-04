Pubblicato l'avviso per i contributi alle aziende con impianti a ciclo continuo

È stato pubblicato l'avviso esplorativo per la manifestazione d'interesse finalizzato all'attuazione di un incentivo economico a parziale ristoro dei costi fissi e imprescindibili sostenuti dalle aziende abruzzesi che in queste settimane di emergenza sanitaria hanno continuato a mantenere in funzione impianti a ciclo continuo, ma privi di output produttivo nel periodo compreso tra il 23 marzo e il 3 maggio 2020.

L'avviso è il primo passaggio per arrivare alla costituzione di un elenco di imprese in possesso dei requisiti per ricevere un eventuale incentivo economico a parziale ristoro dei costi fissi e imprescindibili sostenuti al solo fine di mantenere in funzione gli impianti produttivi a ciclo continuo. Tramite la manifestazione di interesse, la Regione potrà stimare le risorse finanziarie necessrie.

Alle imprese inserite in elenco, verrà successivamente richiesta la trasmissione dei documenti di spesa, imputati al periodo dal 23 marzo al 3 maggio 2020.

Le imprese interessate a manifestare la propria disponibilità devono far pervenire la propria richiesta, pena l’esclusione, entro il 30 aprile 2020, debitamente sottoscritta digitalmente, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (Pec) al seguente indirizzo: dpg015@pec.regione.abruzzo.it.

Come oggetto della Pec va indicata la dicitura “Manifestazione di interesse costituzione elenco finalizzato all’attuazione della legge regionale n. 9 del 6 aprile 2020, art. 5 co 11”.