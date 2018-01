A24-A25, istanza bipartisan (ma solo dall'aquilano): "Si torni alla gestione pubblica"

Destra e sinistra propongono di riportare sotto il controllo dello stato, in particolare l'Anas, le due arterie perchè le autostrade di montagna hanno costi molto alti che un gestore privato non può sostenere se non con l'aumento delle tariffe. Ma Di Primio tace