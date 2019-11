Nuova residenza per anziani al posto dell'hotel a Brecciarola

Sarà inaugurata domani, domenica 1 dicembre, alle ore 17, "Villa Iris" la prima residenza per la Terza età gestita dalla Iris, cooperativa sociale di emanazione Confartigianato Chieti L’Aquila.

La struttura si trova in via Aterno 441, in località Brecciarola, nella prestigiosa location dell’ex Hotel Enrica. Ospiterà utenza autosufficiente e semi autosufficiente, con l’assistenza continuativa di personale altamente qualificato.