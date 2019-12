Approvato il progetto per la riqualificazione di terminal e scala mobile: pronto il bando di gara

È stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione e potenziamento dei parcheggi pubblici del terminal bus di piazza Falcone e Borsellino e della scala mobile. Dunque, l'ufficio tecnico del Comune sta procedendo alla pubblicazione del bando di gara. La consegna degli interventi avverrà tramite procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

"La commissione preposta - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Raffaele Di Felice - esaminerà i requisiti tecnici ed economici e procederà all’aggiudicazione dei lavori. Gli interventi, per un valore economico di 5.226.028,00 euro, sono finanziati grazie alle risorse che il Comune di Chieti si è aggiudicato tramite la partecipazione al bando di finanziamento straordinario per la riqualificazione urbana dei comuni capoluoghi di provincia (Bando Periferie) e alla convenzione stipulata tra il sindaco Di Primio e la Presidenza del Consiglio dei Ministri".

I finanziamenti complessivi richiesti dal Comune di Chieti per il progetto ‘Riqualific@teate’ riguardano, in particolare: il raddoppio del parcheggio del terminal bus, lo smantellamento della scala mobile e il suo rifacimento, la riqualificazione architettonica di piazza San Giustino, il potenziamento dei posti auto nella caserma Berardi, la costruzione di una palestra didattica e di un orto botanico nell’area della ex scuola Vicentini, inagibile dopo il sisma del 2009, per un valore complessivo di 11 milioni 172 mila e 890 euro.

Il parcheggio di piazza Falcone e Borsellino, attualmente, ha già un'area di sosta con 120 posti auto interrati: "Sarà potenziato - spiega Di Felice - grazie allo sfruttamento della superficie sottostante". In particolare, nella parte superiore sono previsti la riqualificazione ambientale, paesaggistica e funzionale della struttura, anche grazie alla sistemazione dell’area a verde; lo smantellamento della scala mobile e il suo completo rifacimento.

Una volta terminato il tunnel che collega il terminal a largo Barbella, dunque, ci saranno due possibilità per raggiungere il centro. Inoltre il terminal, grazie a un accordo con la Società Unica di Trasporto Abruzzese, stazione appaltante dei lavori, sarà riqualificato con un intervento strategico finanziato nell’ambito dei lavori di ammodernamento del sistema regionale delle autostazioni e del servizio del trasporto pubblico locale.

"L’intervento complessivo su piazza Falcone e Borsellino – conclude l’assessore - potrà dirsi ancor più completo con la costruzione della stazione funiviaria che vedrà proprio nella piazza a ridosso del centro storico il terminal di collegamento tra il campus universitario/ospedale clinicizzato e la parte alta della città».

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’architetto Nino Colacito.