Agroalimentare: aziende chietine protagoniste al Sial di Toronto (Canada)

Aziende del nostro territorio protagoniste nell'edizione 2019 al Salone Internazionale dell'Alimentazione che si terrà dal 20 aprile al 2 maggio a Toronto, in Canada. Un’area di circa 300 mq denominata “Padiglione Italia” ospiterà al suo interno 25 aziende provenienti dalle Regioni tra le altre alcune aziende abruzzesi.

Il Canada è uno dei principali mercati per l'alimentare italiano fuori dall'Unione Europea e, dopo l'entrata in vigore dell'accordo CETA, si prevede un ulteriore sviluppo delle esportazioni. L'Italia è il primo Paese fornitore agroalimentare UE del Canada e il quarto fornitore a livello mondiale.

“Il mercato canadese è la porta per tutto il Nord America e credo che le imprese dell’agroalimentare abruzzesi che prenderanno parte al Sial abbiamo il dovere di cogliere questa occasione importante che la Regione Unioncamere hanno offerto loro - dice l'assessore regionale alle Attività Produttive, Turismo e Cultura, Mauro Febbo - con la possibilità di partecipare a uno degli appuntamenti più prestigiosi del settore primario e, soprattutto, per far conoscere la qualità e l’unicità dei nostri prodotti”.

“La manifestazione canadese – aggiunge Lido Legnini, Presidente del Centro Estero Abruzzo - è una ulteriore dimostrazione dei vantaggi di una azione sinergia tra le Istituzioni presenti sul territorio. La convenzione con la Regione Abruzzo, in essere dal 2017, ci permette di rimanere vicini al tessuto imprenditoriale abruzzese seguendo i principi di supporto e di assistenza alle imprese che caratterizzano da sempre le attività del Centro Estero delle Camere di Commercio d’Abruzzo”.

Queste le attività di Chieti e provincia presenti:

Cascina Del Colle (CH, vino)

Fattoria Teatina (CH, vino)

Menicucci Vini (CH, vino)

Di Vito Food (CH, prodotti gourmet)

D’Alessandro Confetture (CH, confetture)