Agenzie scommesse, nessuna apertura anticipata: ripartiranno dopo il 3 giugno

Le agenzie di scommesse potranno riaprire dopo il 3 giugno come stabilito dal governo Conte con il Dpcm del 17 maggio. Lo chiarisce l'assessore della Regione Abruzzo alle Attività produttive, Mauro Febbo.

“Questo Governo regionale – afferma Febbo – in queste ultime settimane ha lavorato sodo per riavviare quanto prima le attività produttive e commerciali adottando protocolli specifici. Infatti, ci siano mossi prima sia per le riaperture del 27 aprile, del 4 e del 18 maggio anticipando le scelte del Governo nazionale. Se avessimo avuto la possibilità di riaprire le agenzie di scommesse saremmo stati pronti con l’individuazione di protocolli specifici e di misure di sicurezza opportune".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per adesso le agenzie di scommesse restano chiuse, qualora le scelte del Governo nazionali dovessero cambiare, Febbo specificia che "la Regione Abruzzo, ovviamente, sarà pronta per l’adozione di specifiche linee guida utili per sostenere la riapertura anche di questo segmento economico, importante per numero sia di aziende sia di lavoratori”.