Aeroporto: via libera a 17 milioni di euro per il prolungamento della pista, ora la gara d'appalto

Via libera al finanziamento di circa 17 milioni di euro per il prolungamento della pista ed di altri interventi da realizzare all'aeroporto d'Abruzzo per migliorare la sua fruibilità e sicurezza".

Lo confermano il presidente della Regione Marsilio e l'assessoreal Turismo Mauro Febbo a margine della giunta odierna. "Con l'atto approvato oggi - spiegano - viene definitivamente approvato i lavori di prolungamento della pista che dai 2.419 metri attuali passerà a 2.707 metri per un importo di 7.5 milioni di euro. A questo intervento si aggiungono altri 4 milioni per migliorare l'accessibilità viaria e relazione di un nuovo parcheggio, 2 milioni di euro per realizzare un raccordo con la pista, un milione e 800 mila euro per adeguamento sismico dell'aerostazione e 950 mila euro per adeguamento impiantistica".

I lavori dovrebbero concludersi in un paio d'anni e apriranno l'aeroporto ai voli intercontinentali dopo l'autorizzazione dell'Enac all'allungamento della pista che potranno quindi essere programmati ed effettuati regolarmente. "L'obiettivo è quello di raggiungere quota un milione di passeggeri entro questa legislazione. Per l'Abruzzo è una opportunità storica sopratutto per la sua economia e per lo sviluppo del turismo. Pertanto da oggi - concludono Marsilio e Febbo - sarà possibile avviare le procedure per le gare d'appalto, per complessivi interventi di 16,3 milioni di euro nell'ambito del Masterplan".