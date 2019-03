Aeroporto, torna il collegamento per Tirana? La Saga prova a far decollare il volo

Primo passo a Tirana per verificare la possibilità di far decollare il collegamento aereo dall'aeroporto d'Abruzzo.

Il presidente della Saga (società di gestione dell’aeroporto d’Abruzzo) Enrico Paolini, in rappresentanza della Società di gestione dell’Aeroporto d’Abruzzo, ieri ha incontrato l’amministratore delegato della compagnia aerea albanese Albawings Gentil Kole, per verificare l’esistenza di tutti i presupposti necessari per il decollo della linea che collegherebbe così l'Abruzzo la capitale dell’Albania.

“Un primo positivo incontro conoscitivo definito soddisfacente – fanno sapere i vertici della Saga – è un appuntamento con gli amministratori della compagnia aerea già la prossima settimana, per approfondire l’argomento con un attento scambio di dati, che saranno alla base delle valutazioni necessarie a portare avanti eventuali trattative”.