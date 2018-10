Aeroporto: da gennaio si parte per le crociere a Dubai, alle Maldive e nel Nord Europa

In crociera partendo comodamente dall'aeroporto d'Abruzzo? Sarà possibile a partire da gennaio 2019. La Saga, società che gestisce lo scalo aeroportuale, ha infatti sottoscritto un acccordo con Costa Crociere che permetterà di raggiungere destinazioni affascinanti come India e Maldive, Dubai e Nord Europa.

Nel dettaglio, dall'11 gennaio si potrà partire dall'aeroporto d'Abruzzo con destinazione Dubai per la crociera di 8 giorni della nave Costa Mediterranea negli Emirati Arabi e Oman, dal 18 gennaio il volo diretto per Mumbai sarà collegato alla crociera di 9 giorni di Costa NeoRiviera con scali a New Mangalore e Cochin in India e arrivo a Malè alle Maldive.

Non è finita: dall'estate prossima ci saranno due voli diretti per Stoccolma che permetteranno di partecipare alle crociere di 8 giorni di Costa Magica nelle capitali del Baltico: Stoccolma in Svezia, San Pietroburgo in Russia, Helsinki in Finlandia e Tallin in Estonia. I voli saranno operativi con aerei da 100 posti offerti con la formula volo più crociera.

Ma la Saga ha in serbo anche l'attivazione di un volo per la crociera ai Caraibi.