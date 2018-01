All'aeroporto d’Abruzzo aumentano i voli in transito

Aumenta l'offerta dei cosidetti "voli in transito” all'aeroporto d'Abruzzo. Lo scalo annuncia infatti i collegamenti plurisettimanali in partenza e arrivo dall’Abruzzo che collegano la regione a numerose destinazioni internazionali: Atene, Berlino, Budapest, Ibiza, Madrid e Manchester, destinazioni che non prevedono un collegamento aereo diretto con l’aeroporto di ma che possono essere comunque raggiunte utilizzando i voli in coincidenza dagli scali di Bergamo (Orio al Serio) o Milano (Linate).

"Lo scalo di Linate, raggiungibile con due voli giornalieri Alitalia in partenza e arrivo dall’aeroporto d'Abruzzo - si legge - offre ai viaggiatori che si spostano per viaggi business o leisure numerose possibili destinazioni internazionali che Alitalia serve in connessione da Milano-Linate. Fra le mete raggiungibili con volo Alitalia in partenza e arrivo da Pescara e transito a Linate ci sono: Barcellona, Berlino, Bruxelles, Bucarest, Dusseldorf, Londra Heathrow, Parigi – Charles de Gaulle e Vienna.

Ad esempio partendo dall’aeroporto d'Abruzzo alle 7,30 del mattino con un volo in transito a Linate e destinazione Parigi, si arriva nella capitale francese alle 11,25. Anche la Blue Air, compagnia di volo low cost che collega tre volte a settimana la nostra regione a Torino, ha attivato dei voli in coincidenza che consentono ai viaggiatori di partire e sbarcare a Madrid dopo aver effettuato uno scalo nell’aeroporto del capoluogo piemontese".

Voli confermati e promozioni

La società di gestione dell’aeroporto d’Abruzzo, in virtù di un accordo stretto nel 2017 con Mistral Air, ha reso operativi da giugno dello scorso anno collegamenti plurisettimanali diretti con Sicilia e Sardegna. La compagnia del Gruppo Poste Italiane collega tutto l’anno l'Abruzzo alla Sicilia e alla Sardegna con voli su Palermo, Catania e Cagliari (Olbia si aggiunge nella stagione estiva), offre fino a febbraio una tariffa promozionale che include un viaggio di andata e ritorno a 29,90 euro a persona per una delle destinazione previste.