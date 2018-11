L’Abruzzo si presenta alla Fiera internazionale del Turismo a Varsavia

L’Abruzzo è una delle otto regioni italiane protagoniste dal 22 al 24 novembre alla 26esima Fiera Internazionale del Turismo di Varsavia all'interno del Palazzo della Cultura e della Scienza della capitale polacca. In occasione dell’edizione 2018 della Fiera, uno dei più significativi appuntamenti turistici in Polonia e tra i più importanti eventi di settore dell’Europa Centro-Orientale, sono presenti oltre 500 espositori provenienti da 53 paesi per stringere rapporti di lavoro con gli operatori turistici e per presentare al pubblico le novità delle diverse destinazioni.

“Dopo Germania e Regno Unito, la Polonia rappresenta per l’Abruzzo uno dei principali mercati europei di riferimento e nel corso del 2017 ha registrato ben 32.317 presenze nel territorio. Proprio per sottolineare l’importanza che questo mercato ricopre per la Regione Abruzzo in un quadro di internazionalizzazione dell’offerta regionale, siamo presenti a Varsavia per incontrare operatori e media” dichiara l’Assessore al Turismo, Giorgio D’Ignazio. “Essere qui all’interno del progetto interregionale “Centro Italia” in collaborazione con ENIT significa per noi mostrare la capacità di fare sistema non solo nel nostro territorio, ma anche con le altre regioni che condividono con noi ricchezze culturali, artistiche e ambientali. L’incoming straniero per l’Abruzzo rappresenta un’opportunità di promozione verso gli operatori internazionali e di valorizzazione di un turismo attivo, esperienziale, sostenibile al di fuori delle classiche rotte del turismo di massa”.

Con l’avvicinarsi della nuova stagione sciistica dell’Abruzzo, che quest’anno compie 90 anni di storia, sarà dato ampio spazio all’apertura degli impianti e alla ricca proposta sportiva invernale che comprende ben 11 discipline per tutti i livelli – sci alpino, sci di fondo, snowboard, jibbing, arrampicata, alpinismo, ciaspolate, fat bike, snow kite, snow tubing e sleedog – praticabili nei 9 comprensori sciistici e lungo i 700 km di piste della regione.

In particolare, venerdì 23 novembre presso lo stand Enit, all’interno dell’area conferenze in Piazza Italia, è in programma una presentazione a cura della Regione Abruzzo dedicata al turismo green e sostenibile e alla promozione delle vacanze in montagna alla scoperta degli splendidi paesaggi d’alta quota di cui il patrimonio naturale dell’Abruzzo è ricco.