In Abruzzo circolano solo 64 auto elettriche ma la media cresce

Auto elettriche in crescita in Abruzzo nonostante il numero in circolazione si ancora piuttosto esiguo. Secondo i più recenti dati Aci, nella nostra regione le auto elettriche in circolazione sono 64. Tra il 2016 e il 2017 il parco circolante di auto elettriche è cresciuto del 23,1%.



L’elaborazione del Centro Studi Continental sulle auto elettriche in circolazione include anche i dati a livello provinciale. La provincia in cui ci sono più auto elettriche in circolazione è Teramo (23), seguita da Chieti (17), Pescara (15) e L’Aquila (9).

La ricerca è stata difusa proprio mentre a Chieti inaugurano le nuove stazioni di ricarica auto.

In tutta Italia le auto elettriche in circolazione sono 7.560 (contro le 5.743 del 2016). Tra il 2016 e il 2017 nel nostro Paese vi è stata, quindi, una crescita del parco circolante di auto elettriche del 31,6%.