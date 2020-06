Abrex: arriva la norma che disciplina la moneta d'Abruzzo, un sistema di pagamento per sostenere l'economia reale

Con la legge regionale numero 10 del 3 giugno 2020, “promozione della diffusione di circuiti di compensazione multilaterale e complementare”, il consiglio regionale ha approvato all’unanimità la norma che disciplina la moneta regionale d'Abruzzo Abrex: la moneta complementare che permette scambio di merce e servizi tra imprese che perseguono gli stessi obiettivi attraverso i circuiti di credito commerciale.

L’obiettivo è sostenere la ripresa dell’economia locale attraverso la promozione di modelli di economia sociale.

Nato cinque anni fa dall’idea di una srl con sede a Chieti Scalo, Abrex : dalla sua nascita ha movimentato beni e servizi pari a 11milioni di crediti con 24mila transazioni tra gli appartenenti al circuito che vuole aiutare le imprese abruzzesi a vendere di più e ad accedere a linee di credito senza costi e senza interessi.

“Non si tratta di stampare banconote o di fare concorrenza alle banche – sottolineano - ma di fatto questa norma serve a disciplinare e utilizzare questo strumento complementare a quelli tradizionali, che affianca il lavoro degli istituti di credito, sostenendo l’economia locale e contribuendo ad aumentare il PIL regionale, Puntando a offrire nuovi clienti e maggiore fatturato alle imprese abruzzesi e contemporaneamente realizzare progetti innovativi nella PA”.

“Al fine di sostenere la ripresa dell'economia locale attraverso la promozione di modelli di economia sociale - ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Fabrizio Montepara - abbiamo individuato una formula legislativa che possa sostenere l'economia,le imprese,i lavoratori e il terzo settore senza l'utilizzo di fondi pubblici. Da qui i circuiti di credito commerciale,un sistema di pagamento per sostenere l'economia reale dando un nuovo impulso alle realtà produttive messe a dura prova dal lungo lockdown; un percorso alternativo che possa dare vantaggio non solo a imprese e attività commerciali ma anche alle associazioni e ai professionisti. Un ringraziamento va a Franco Contu (Sardex) e Angelo D'Ottavio (Abrex) per aver attenzionato tali circuiti”.