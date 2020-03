Abbonamenti scolastici: Tua invita tutti a conservarli

Tua Spa invita tutti coloro che sono in possesso di abbonamenti, la cui validità ricada nel periodo di sospensione delle attività didattiche stabilita dal Governo italiano (dal 5 al 15 marzo 2020, salvo diverse indicazioni), a conservare gli stessi in attesa di definire, di concerto con la Regione Abruzzo, le eventuali modalità di riutilizzo o di rimborso.

"Tenuto conto della particolare situazione, si precisa che i tempi per maturare il provvedimento di riutilizzo o di rimborso degli abbonamenti non sono al momento noti. Tua - si legge in una nota - provvederà a fornire tutti gli aggiornamenti in merito a tale aspetto attraverso l’app TUApp, il sito internet aziendale e sul profilo Facebook".