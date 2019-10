Aeroporto d'Abruzzo, dopo tre mesi torna il volo per Milano Linate

Dal prossimo 28 ottobre, sarà ripristinato a il volo Alitalia da e per Milano Linate dall'aeroporto d'Abruzzo.La riapertura della storica rotta di Linate torna dopo uno stop di tre mesi (dal 27 luglio scorso al 25 ottobre).

"Abbiamo mantenuto la promessa – afferma il presidente della Saga, Enrico Paolini - ripristinando un collegamento di fondamentale importanza per tanti abruzzesi e non solo. La crescita del nostro scalo e gli ottimi risultati raggiunti, infatti, hanno convinto la compagnia di bandiera Alitalia a mantenere la tratta Pescara - Linate, valorizzando le potenzialità del nostro aeroporto .Un grande successo per l'Abruzzo e la Saga che "grazie al grande lavoro sinergico di squadra - ha proseguito - ha raggiunto numeri importanti, con oltre il 7% di crescita del numero dei passeggeri, registrato nei primi otto mesi del 2019, nonostante la perdita di 20 mila passeggeri per la chiusura di Linate e che ci fanno guardare al futuro con estrema fiducia".

I biglietti per lo scalo di Linate sono già acquistabili e, guardando alle priorità autunnali, si punta a consolidare la presenza di hub intercontinentali, oltre al ripristino del volo per Torino.