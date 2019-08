Si è spento a 77 anni l'artista Vittorio Sciubba

È venuto a mancare improvvisamente due giorni fa all'ospedale clinicizzato di Chieti l'artista Vittoria Sciubba, 77 anni, originario di Guardiagrele. La notizia della sua scomparsa a Chieti, dove il pittore viveva ed era molto conosciuto e stimato, si è diffusa solamente ieri: i funerali si sono svolti nel pomeriggio nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Guardiagrele.

La famiglia ha fatto sapere che a giorni verrà celebrata una messa nella chiesa di Mater Domini a Chieti, a poca distanza dallo studio dove nascevano i suoi strepitosi quadri, per ricordarlo e permettere ai tanti amici ed estimatori di rendergli omaggio.

Sciubba, con oltre quarant’anni di attività, ha esposto un po’ in tutto l’Abruzzo, a Napoli, Rovigo e anche in Australia. Pluripremiato, la sua era una pittura fantastica e informale. L'ultima sua mostra personale era stata allestita pochi giorni fa a Guardiagrele, in una galleria in via Roma. La prima in assoluto nel 1965, quando partecipò a una mostra collettiva a Chieti, città dove aveva scelto di vivere.

Da