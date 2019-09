Vittorio Sciubba: messa a Mater Domini per salutare il pittore

La messa in commemorazione di Vittorio Sciubba è fissata per domenica 15 settembre alle ore 18.30 nella chiesa di Mater Domini.

Sarà l'occasione per i tanti amici ed estimatori di Chieti di rendere omaggio al pittore scomparso lo scorso 29 agosto a 77 anni. La notizia della morte dell'artista si era diffusa in città dopo che si erano svolti i funerali nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Guardiagrele, sua città d'origine.

In tanti avevano espresso il desiderio di dare un ultimo saluto a Sciubba, che a Chieti viveva e realizzava le sue opere nel suo laboratorio in via Mater Domini 26. Un desiderio e un affetto testimoniati da una serie di manifesti postumi che sono stai affissi in città dopo la sua scomparsa come quello in foto, commissionato dall'associazione culturale Teatis Artibus. Quest'utima ricorda Sciubba "non solo per le sue qualità artistiche e le sue opere meravigliose, ma anche come persona vera e sincera".