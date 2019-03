Il circolo privato non aveva le autorizzazioni: bloccata la serata per la festa della donna

Il locale non aveva le autorizzazioni per la somministrazione di cibi e bevande. Inoltre, mancava anche quella per attività di pubblico spettacolo e intrattenimento. Per questo, ieri sera, in occasione di un evento organizzato per la festa della donna a Chieti, gli agenti della divisione P.A.S.I. della squadra mobile e del personale del commissariato di Lanciano, hanno interrotto la manifestazione alla presenza di un personaggio televisivo. I controlli fanno parte di una di quelli agli esercizi pubblici disposti dal questore di Chieti Ruggiero Borzacchiello.

L'attività che ospitava la serata era sprovvista delle obbligatorie misure di informazione e prevenzione dei rischi connessi alla guida in stato di ebbrezza, ossia gli etilometri monouso che tutti i locali devono avere.

L'associazione che organizzava la serata, infine, non aveva un registro dei soci e nel corso del contro è stata accertata la presenza di avventori non iscritti al circolo. Per questo, l'associazione culturale è stata diffidata dallo svolgimento dell'attività musicale anche per la serata successiva.