Video | Letture e riflessioni: una cena per dare voce alle donne vittime di violenza

Si è svolto sabato sera a Roccamontepiano l’incontro dal titolo “Non una di meno" organizzato dall'amministrazione locale insieme all’associazione “le Macine”. La serata si è svolta attraverso una serie di letture e riflessioni di brani, grazie alla collaborazione con il "Piccolo laboratorio teatrale" presieduto da Fabio Di Cocco, con l'obiettivo di sensibilizzare i presenti sul tema del femminicidio. Il percorso ha preso spunto dal progetto editoriale sul testo di “Ferire a morte", pubblicato della scrittrice e conduttrice televisiva Serena Dandini. ll lavoro della Dandini nasce da fatti di cronaca con l'obiettivo di dare voce alle vittime di violenza.

«L’obiettivo è quello di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica su questo tema così drammaticamente attuale e diffuso, anche nel nostro Abruzzo – spiega l’assessore alla cultura di Roccamontepiano, Maria Lucia Calice – i brani che letti si riferiscono a storie realmente accadute. Storie che in molti casi sono difficili anche da raccontare. Nel libro viene data idealmente la parola a donne di tutto il mondo che, passate ormai a vita ultraterrena, raccontano le loro storie accomunate dalle violenze subite».

L'occasione è servita anche per presentare il centro antiviolenza MAJA di Guardiagrele, inaugurato a novembre nel territorio guardiese, in via Occidentale 63. La struttura offre un servizio di ascolto e supporto a disposizione di tutte le donne, in collaborazione con il centro Alpha di Chieti.