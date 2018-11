Vertenza Ball Beverage al Ministero, i sindacati: "È accaduto un fatto gravissimo"

Ennesimo colpo basso subito dai 70 lavoratori della Ball Beverage srl di San Martino sulla Marrucina. Nell'incontro che si è tenuto ieri mattina al ministero dello Sviluppo economico non ci sono stati passi avanti e la situazione diventa ogni giorno più preoccupante. Al tavolo nazionale erano presenti il Vice Capo di Gabinetto Giorgio Sorial, la Regione Abruzzo, i rappresentanti dell'azienda e delle organizzazioni sindacali.

Guadagnare tempo per provare a reindustrializzare l’azienda e salvaguardare l’occupazione. Questo l'obiettivo della riunione da parte dei sindacati mentre all'esterno del Mise i lavoratori manifestavano la propria contrarietà alla scelta della multinazionale americana.

Un incontro interlocutorio in cui l'azienda si è riservata di dare una risposta a Governo e sindacati alla riconvocazione del tavolo che si terrà tra una decina di giorni al ministero.

"La chiusura dello stabilimento ci preoccupa molto - ha dichiarato Sorial nel corso del suo intervento al tavolo di crisi - e siamo pronti a mettere in campo tutti quegli strumenti disponibili, che in questi mesi, con il Ministro Di Maio, sono stati ulteriormente rafforzati con nuove tipologie di ammortizzatori sociali che hanno l'obiettivo di avviare politiche a sostegno dei lavoratori, ma anche strumenti per facilitare la reindustrializzazione delle aziende in crisi".

Subito dopo il vertice però i sindacati Cgil e Cisl provinciali fanno sapere che "è accaduto un fatto gravissimo. Pochi minuti dopo la chiusura del tavolo, la Ball ci ha contattato tramite l'associazione industriale di Chieti dichiarando che non è disposta a discutere in nessun modo ne di ammortizzatori ne di reindustralizzazione e che l'unica offerta resta quella di un eventuale incentivo economico ai lavoratori. Questo - concludono i sindacati - mostra l’assoluta mancanza dell'azienda nei confronti dei propri dipendenti e scavalca di fatto il Ministero prendendolo in giro".