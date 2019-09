Festival di Venezia, anche gli attivisti abruzzesi protestano sul red carpet

C'erano anche gli attivisti abruzzesi del coordinamento No Hub del gas che lottano contro le opere fossili che vogliono realizzare in Abruzzo - dai gasdotti Larino-Chieti e Sulmona-Foligno alla centrale a gas di Case Pente della SNAM - a occupare il red carpet alla mostra del cinema di Venezia.

In centinaia questa mattina all'alba hanno sfondato una delle barriere di ingresso all'area della mostra del cinema di Venezia occupando poi il red carpet del Palazzo del Cinema del Lido. I manifestanti, quasi tutti con le tute bianche di carta che contraddistinguono il movimento No grandi navi, hanno portato sul tappeto rosso striscioni e manifesti con cui hanno coperto i loghi della mostra. Una protesta pacifica per chiedere che le grandi navi restino fuori dalla laguna.

Nel pomeriggio è in programma una marcia per il clima nell'ambito del Climate Camp di Venezia che vede la partecipazione di tantissimi attivisti provenienti da tutta Europa volto a sollecitare un radicale cambio di rotta non solo nelle politiche energetiche, ma anche di quelle sociali.

Dichiara da Venezia Renato Di Nicola, attivista abruzzese del coordinamento No Hub del Gas: