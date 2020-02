Allarme truffe agli anziani a Vasto, falsi dipendenti del Comune chiedono di entrare in casa

Continuano le segnalazioni di tentativi di truffa ad anziani e persone indifese. Gli ultimi casi sono stati denunciati a Vasto ed è proprio il Comune a mettere in guardia dai malviventi che si spacciano per dipendenti dell'ente.

Il trucco è il solito usato per riuscire a introdursi nelle abitazioni: i criminali chiedono di entrare, spiegando di essere stati mandati dal Comune, per effettuare controlli sul territorio, e chiedono di visionare alcuni documenti. Non appena il padrone di casa si distrae, agiscono sottraendo denaro e oggetti prezioni.

"Il Comune - assicurano dall'ente - non ha commissionato nulla del genere e pertanto si suggerisce di non aprire a chi si presenta a nome del Comune di Vasto".

In caso di episodi del genere o di visite sospette, è sempre opportuno contattare le forze dell'ordine per segnalare l'accaduto o chiedere chiarimenti.