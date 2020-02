Allarme truffe a Roccamontepiano: finti poliziotti chiamano gli anziani per tentare di spillare soldi

Nuovi tentativi di truffe in atto, in questi giorni, nel territorio provinciale. A lanciare l'allarme è il sindaco di Roccamontepiano, Adamo Carulli, che ha diffuso un avviso urgente rivolto non solo ai suoi concittadini.

"In queste ore - dice - alcuni anziani che vivono soli stanno ricevendo chiamate di sconosciuti che si spacciano per agenti delle forze dell’ordine. Segnalano incidenti di propri parenti e nello stesso tempo avvisano che alcuni addetti passeranno nelle loro abitazioni. Abbiamo avvisato i Carabinieri che stanno già sul posto. Invitiamo i cittadini a prestare attenzione a queste truffe e segnalarci numeri di auto sospette".

Come sempre, in queste occasioni, è bene tenere gli occhi aperti anche per conoscenti e parenti anziani, che facilmente diventano bersaglio di malintenzionati. In caso di visite o telefonate sospette, è opportuno non aprire la porta e contattare subito le forze dell'ordine.