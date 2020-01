Finge di voler acquistare mobili online ma si fa accreditare mille euro: denunciato truffatore ortonese

Ancora truffe online da parte di soggetti abruzzesi ai danni di ignari utenti del web. Stavolta la vittima è un 50enne di Castelfranco Veneto.

I carabinieri del Comune in provincia di Treviso hanno deferito in stato di libertà per truffa un 46enne di Ortona, già noto alla giustizia.

L'uomo aveva dapprima contattato l'utente di Castelfranco che aveva messo in vendita su internet alcuni mobili. Successivamente, con la classica 'truffa del postamat', lo ha guidato al telefono fingendo di volergli accreditare mille euro sulla carta prepagata al fine di ricevere i mobili. In realtà era il venditore che stava ricaricando la prepagata del truffatore il quale, una volta arrivato il denaro, ovviamente si è reso irreperibile.