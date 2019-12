Tito Stagno per la prima volta a Chieti: "È una città dalla storia straordinaria"

Tito Stagno, il giornalista che esattamente cinquant’anni fa, il 20 luglio 1969, ha condotto per mano gli italiani sulla Luna, ha visitato per la prima volta, ieri, la città di Chieti.

In Abruzzo per partecipare ad un convegno di medico, il telecronista 89enne ha accolto l'invito dell'amico e collega teatino Stanislao Liberatore che ha accompagnato lui e la sua consorte Edda Lavezzini a passeggio lungo corso Marrucino. Un 'momento storico' immortalato in video dal fotografo professionista teatino Vincenzo Fedecostante.

Tito Stagno, passato alla storia della televisione italiana per aver commentato, in diretta, lo sbarco sul suolo lunare dell’Apollo 11, ha commentato sorridente: