Il mondo della sanità perde il dottor Teodorico Iarussi, è morto al SS. Annunziata

Dall’Abruzzo alla Puglia, il mondo della sanità piange il professor Teodorico Iarussi, scomparso ieri all’ospedale SS. Annunziata di Chieti dopo una lunga malattia. Aveva 61 anni. Da circa trenta era un chirurgo stimato e benvoluto.

Attualmente era direttore dell’UOC di Chirurgia all'ospedale civile di Taranto.

Studiò all’università d’Annunzio di Chieti dove nel 1989 si laureò in Medicina e Chirurgia, per poi specializzarsi in Chirurgia Toracica. La sua carriera come medico interno specializzando è iniziata proprio all’università di Chieti, dove ha insegnato fino a qualche tempo fa.

Era specializzato nel trattamento dei tumori ai polmoni e all’esofago e nella chirurgia oncologica e mininvasiva.

Lascia due figli.

