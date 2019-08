Tenta di rubare sneakers e un paio di jeans, ma aveva già il foglio di via per furto

È entrato nel camerino per provarsi jeans e un paio di sneakers di marca, ma in realtà voleva solo rimuovere i dispositivi antitaccheggio. Così, un giovane di nazionalità marocchina, nel primo pomeriggio di ieri, ha tentato di rubare gli indumenti dal supermercato Ipercoop del centro commerciale d'Abruzzo.

Ma il suo piano non si è rivelato infallibile. Il giovane ha nascosto la refurtiva in una busta del Mc Donald's, ma è stato fermato dalla guardia giurata in servizio nel supermercato, che si è accorta dell'atteggiamento sospetto.

Il vigilante ha allertato i carabinieri di Sambuceto, prontamente arrivati sul posto, che hanno identificato il ladro. Il giovane è risultato già destinatario di un foglio di via per altri furti commessi in passato ed è stato denunciato.