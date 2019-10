Taglio tribunali minori, "Pupillo convochi tutti i sindaci dell’area Frentana e del Sangro-Aventino"

“Occorre un’azione comune, forte e decisa, per giungere a una modifica della riforma che vuol accentrare sedi e funzioni, affinché si mantengano tribunali, pProcure e uffici giudiziari vicino ai cittadini ed alle imprese. Per queste ragioni, chiedo al sindaco di Lanciano di convocare una riunione di tutti i primi cittadini dell’area Frentana e del Sangro-Aventino per un’azione congiunta e coordinata in difesa del tribunale di Lanciano”.

È la proposta lanciata dal sindaco di Fossacesia, Enrico Di Guseppantonio, in vista della riunione fissata per il prossimo 21 ottobre, a Montecitorio, dove è in programma un summit sul destino dei Foro di Lanciano e di quelli di Avezzano, Sulmona e Vasto davanti all’Intergruppo Parlamentare Geografia Giudiziaria. “La nostra posizione è chiara da tempo – ricorda Di Giuseppantonio -: l’amministrazione comunale di Fossacesia si è schierata da subito in difesa del tribunale di Lanciano, votando tra l’altro in consiglio comunale un ordine del giorno nel quale si è ribadito che la “soppressione dei cosìddetti tribunali minori, accorpati a quelli con sede nei capoluoghi di provincia, avrebbe causato un peggioramento del sistema-giustizia e non avrebbe prodotto alcun risparmio sulla spesa pubblica”, come immaginato con la legge Severino. Da parte nostra non è mai venuto meno il sostegno alla battaglia dell’Ordine degli avvocati di Lanciano e delle altre figure professionali che operano nel mondo della giustizia, impegnati a presentare soluzioni entro il mese di settembre del 2021, in cui scadrà la deroga alla soppressione concessa dal Governo all’Abruzzo.

Ora più che in passato è indispensabile fare squadra – rimarca il sindaco Di Giuseppantonio -. Rinnovo quindi l’invito al primo cittadino di Lanciano, alla luce di quanto verrà discusso a Roma nella riunione davanti all’Intergruppo Parlamentare Geografia Giudiziaria, di convocare i sindaci dei Comuni della circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Lanciano per assumere un impegno forte e convinto, che garantisca la permanenza di un presidio giudiziario fondamentale per un territorio caratterizzato da industrie, per la presenza di un carcere di elevato livello e per rispondere adeguatamente alle istanze di sicurezza e di legalità dei cittadini”.