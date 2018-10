Street Food festival: i divieti a Chieti Scalo nel fine settimana

Ecco tutti i divieti previsti per consentire lo svolgimento dello Street Food Time, il festival che si svolgerà nell’area pedonale di piazzale Marconi e in via Avezzanoquesto fine settimana

1. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Avezzano, dalle ore 7,00 del giorno 5 ottobre alle ore 1,00 del giorno 8 ottobre 2018;

2. l’istituzione transito veicolare in Via Avezzano, dalle ore 8,00 del giorno 5 ottobre alle ore 1,00 del giorno 8 ottobre 2018;

3. l’istituzione dell’obbligo di procedere diritto in Via Ortona, all’intersezione con Via Avezzano, su entrambe le direttrici di marcia, durante i periodi di chiusura al traffico di cui al punto 2.;

4. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione, per i giorni 5, 6 e 7 ottobre 2018, dalle ore 18,00 alle ore 24,00 di ciascun giorno, nei seguenti tratti viari:

- in Via Colonnetta, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Scaraviglia e Via De Virgiliis e l’intersezione con Via Avezzano;

- in P.le Marconi, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Avezzano e l’intersezione con Viale Abruzzo e Viale B. Croce (esclusa l’area di intersezione della rotatoria);

5. l’istituzione del divieto di transito veicolare, per il giorno 5 ottobre 2018, dalle ore 20,00 alle ore 24,00, nei tratti viari indicati al punto 4.;

6. l’istituzione del divieto di transito veicolare, per i giorni 6 e 7 ottobre 2018, dalle ore 20,00 alle ore 24,00 di ciascun giorno, nei tratti viari indicati al punto 4., nella sola eventualità che sia necessario per motivi di sicurezza, come sarà valutato dalla Polizia Municipale;

7. l’istituzione delle seguenti deviazioni, per i giorni 5, 6 e 7 ottobre 2018, durante i periodi di chiusura al transito di cui ai punti 5. e 6.:

- alla rotatoria di P.le Marconi: la chiusura al transito dell’uscita su Via Colonnetta;

- l’obbligo di svolta a sinistra verso Via Scaraviglia, per i veicoli provenienti dal tratto a monte di Via Colonnetta;

- l’obbligo di procedere diritto verso Via Scaraviglia o di svolta a sinistra verso la parte a monte di Via Colonnetta, per i veicoli provenienti da Via De Virgiliis.