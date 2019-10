Strade in Abruzzo, Anas ha investito 40 milioni di euro per sistemare le buche

Piano "bastabuche", in Abruzzo Anas ha investito complessivamente 40 milioni di euro nell'ultimo semestre per lavori di risanamento della pavimentazione delle strade di competenza. Entro novembre sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo bando di gara per interventi di manutenzione su ponti e viadotti dal valore di 380 milioni sul territorio nazionale.

"Anas - dichiara l'amministratore delegato, Massimo Simonini - sta lavorando per attivare nuovi cantieri sul territorio nazionale sia per contribuire al rilancio del settore sia per rendere più competitivo il nostro Paese con infrastrutture sicure, moderne ed efficienti. Con il nuovo bando da 520 milioni per nuova pavimentazione il Piano 'bastabuche', avviato a dicembre 2015, arriva alla VII tranche con un investimento di oltre 2 miliardi".

La nuova tranche del Piano consentirà di eseguire interventi di pavimentazione e rifacimento della segnaletica orizzontale anche sui 3.000 km di strade rientrate dalle Regioni e dalle Province.