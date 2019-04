Strada dei Parchi denuncia: "I fondi sono scomparsi. A rischio messa in sicurezza"

Gli importanti interventi di messa in sicurezza dei viadotti su A24 e A 25 sono a rischio. Lo spiega la concessionaria Strada dei parchi riferendosi alla mancanza di copertura finanziaria da parte dello Stato, denunciando la scomparsa di una parte dei fondi previsti nel “decreto Genova”.

La decisione del Ministero dell’Economia e Finanze (Mef) guidato da Tria - si legge in una nota - di fermare il decreto nella parte che dà attuazione al “protocollo d’intesa sui lavori urgenti su A24 e A25, per mancanza di copertura finanziaria”, è in effetti un pezzo dell’ingranaggio che si è inceppato. La prima conseguenza di quella decisione-constatazione del Mef è che la Corte dei Conti non registra il protocollo d’intesa sui lavori di A24 e A25. Quindi le delibere per avviare quei lavori non ci saranno per il momento e non si capisce fino a quando.

Ricordiamo che i 192 milioni destinati alla messa in sicurezza sono fondi europei per la coesione, destinati alla Regione Abruzzo. E che ora sono magari finiti in Liguria. Come un “prestito” per contribuire ai lavori per rifare il ponte di Genova.

Non sappiamo cosa si sono detti al telefono Tria e Toninelli. Invece sappiamo di certo che i lavori avviati da Strada dei Parchi, li ha finanziati per ora solo il concessionario. Restano, invece, ferme imponenti attività di messa in sicurezza. Urgenti soprattutto sul piano antisismico.