Strada chiusa per il Rifugio Pomilio, sindaco di Pretoro: “Tanti anni di abbandono”

“In qualità di sindaco di Pretoro esprimo solidarietà al collega sindaco di Rapino, Rocco Micucci e condivido le criticità evidenziate relative all’Ordinanza con la quali si dispone la chiusura del traffico veicolare del tratto stradale”. Sono le parole del sindaco di Pretoro, Diego Giangulli che arrivano dopo la chiusura, del 2 gennaio scorso, della strada provinciale che porta al rifugio Pomilio e la successiva diffida lanciata dal sindaco di Rapino, Rocco Micucci che ha raccolto l’allarme lanciato dal gestore del rifugio alpino.

È un dato di fatto che il tratto stradale per tanti anni non è stato interessato da lavori e manutenzioni tali da garantire la pubblica incolumità ed una fruibilità in sicurezza, pertanto è ovvio che vada inibito al traffico veicolare, specie nel periodo invernale. E’ invece incomprensibile il fatto che nell’ Ordinanza non siano state previste eccezioni per i portatori di interesse, dal Sindaco, alle Forze dell’Ordine, ai manutentori degli impianti che erogano sevizi pubblici, ai gestori del Rifugio Pomilio. Transito da garantire necessariamente a tali soggetti, muniti di mezzi idonei ed adeguatamente attrezzati. In particolare i sindaci non hanno solo il diritto, ma hanno soprattutto il dovere di accedere nei propri territori per l’espletamento delle funzioni che loro appartengono: competenze sanitarie, di pubblica sicurezza e di protezione civile.

Questo l’auspicio del sindaco di Pretoro:

Nell’auspicare che questa sia l’occasione per affrontare in modo decisivo la annosa problematica ed evitare per gli anni futuri che una delle strade più belle e panoramiche d’Abruzzo sia chiusa al traffico, invito i competenti uffici e le gli organi politici della Provincia di Chieti e della Regione Abruzzo ad adoperarsi per reperire e stanziare le risorse necessarie affinché si possano finalmente eseguire i lavori manutentivi utili alla messa in sicurezza del tratto viario, nell’interesse dell’intero comprensorio turistico e delle comunità limitrofe.

Duro il commento, sulla questione, del consigliere regionale, Francesco Taglieri (M5s):