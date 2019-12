Market della droga in casa: coppia teatina arrestata

La polizia ha tratto in arresto una coppia teatina - P.I. quarantatreenne e P.A. trentaduenne - per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di vario tipo. Gli uomini della IV Sezione Antidroga e Contrasto al Crimine Diffuso sono giunti a loro nell’ambito di un’attività di più ampio respiro relativa a soggetti indiziati di essere tra gli organizzatori di un rave party tenutosi a fine settembre in provincia di Siena, che ha visto la partecipazione di circa 3000 persone.

La polizia a seguito di una perquisizione eseguita nell’abitazione dei due, ha accertato l'esistenza di un vero e proprio “market” degli stupefacenti destinato probabilmente ad una particolare clientela, rinvenendo e sequestrando ogni sorta di sostanza:, cocaina, anfetamina, mdma, hashish, marijuana ed ecstasy, un bilancino digitale, nonché 2.500,00 euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

I due sono stati sottoposti alla misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari, come disposto dal sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Chieti.