Spaccia cocaina mentre è agli arresti domiciliari, pugliese in carcere

Torna in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti un 33enne originario di San Severo, che era ai domiciliari ed è stato sorpreso dai Carabinieri di Francavilla al Mare a cedere in casa cocaina.

I militari dell'Arma, che lo tenevano sotto osservazione proprio per tale attivita', sono intervenuti quando hanno visto uscire dalla sua abitazione una persona che, controllata, aveva addosso circa 8 grammi di cocaina appena acquistati.

A quel punto i Carabinieri sono entrati in casa dell'uomo, dove hanno trovato altri 6 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e mille euro in banconote da 50 euro.

Peraltro l'acquirente dello stupefacente era sottoposto all'obbligo di dimora e, per averlo violato, nei suoi confronti verra' chiesto un aggravamento della misura cautelare. Complessivamente sono 15 i grammi di cocaina sequestrati.