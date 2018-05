Riparazione urgente alla condotta idrica, niente acqua in 22 comuni della provincia

A causa di lavori urgenti di riparazione della condotta idrica principale, in località Borrechi, a Castel Frentano, domani (venerdì 18 maggio), a partire dalle ore 7, verrà sospesa l'erogazione dell'acqua in 22 comuni della provincia di Chieti. L'erogazione sarà ripristinata nelle ore notturne del giorno stesso.

Per garantire approvigionamento per eventuali forniture di soccoso (ospedali, vigili del fuoco, ecc.), un punto di prelievo sarà allestito a Lanciano, in località Marcianese, nel serbatoio denominato "passaggio a livello", per mezzi muniti di motopompe.

I Comuni in cui mancherà l'acqua sono i seguenti: