Video|Sit in al Teatro Marrucino: "Regione Abruzzo giù la maschera, Teatro Marrucino su il sipario"

Dopo la manifestazione di ieri indetta dal Sindaco Di Primio, questa mattina un nuovo sit - in si è svolto nei pressi del teatro Marrucino per chiedere la riapertura alla Regione abruzzo l'erogazione dei contributi.

Così Donato Fioriti, vice presidente nazionale vicario Unaga (Unione nazionale giornalisti ambientali), Ugo Iezzi , vicario Arga Abruzzo (associazione regionale giornalisti ambientali) ed Ernesto D’Onofrio, direttore Contribuenti Abruzzo.

Il Teatro Marrucino ha chiuso i battenti, non per suo demerito, ma per i mancati trasferimenti economici, previsti e non assegnati, da parte della Regione. Le chiacchiere stanno a zero e i tempi si sono conclusi, il Teatro lirico Marrucino, perla d’Abruzzo, viene umiliato e portato alla chiusura. Porteremo ai livelli nazionali quanto accade a Chieti e in abruzzo.

Stiamo valutando un' azione specifica di sollecito e diffida verso la Regione, presa in esame dal team legale congiunto Arga Abruzzo -Contribuenti Abruzzo, coordinato dagli avvocati Luigi Di Alberti e Patrizia Pennese. Speriamo , però, di non dover arrivare a tanto e ci affidiamo, al momento, alla sensibilità del governatore Luciano D’Alfonso a cui rivolgiamo l’appello.