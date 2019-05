Sicurezza, nel primo trimestre 2019 reati in calo nel chietino

Reati in calo nel 2019 del 10% in Abruzzo e a Chieti rispetto al primo trimestre di un anno fa. Secondo i dati resi noti dal Viminale, in provincia di Chieti è stata registrata una diminuzione del 10,3%; a L'Aquila, dove il dato è più alto; a Pescara -18,5%; a Teramo -11,2%.

Si riducono anche gli stranieri ospiti delle strutture di accoglienza. In tutta la regione erano 4.155 al 13 maggio 2018, diventati 2.424 al 13 maggio 2019 (-36,63%): a Chieti -40,63%, -29,26% a L'Aquila, -36,58% a Pescara, -39,15% a Teramo.